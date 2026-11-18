SK C&C lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 102098.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 17262.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat SK C&C mit einem Umsatz von insgesamt 41’318.61 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31’041.37 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 33.11 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch