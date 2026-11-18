|
18.11.2026 06:37:00
SK C&C stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
SK C&C lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 102098.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 17262.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat SK C&C mit einem Umsatz von insgesamt 41’318.61 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31’041.37 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 33.11 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerErleichterung nach NVIDIA-Zahlen verpufft: SMI fällt letztlich zurück -- DAX beendet Handel im Minus -- Dow schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Mittwoch nach unten. An der Wall Street zeigten sich unterschiedliche Tendenzen. In Asien zeigten sich die Märkte uneinheitlich.