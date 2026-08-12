SK Bioscience informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SK Bioscience äusserte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

SK Bioscience hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 228.00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -210.000 KRW je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 155.71 Milliarden KRW, gegenüber 161.86 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3.80 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch