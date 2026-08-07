SK Biopharmaceuticals: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

SK Biopharmaceuticals hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1086.21 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 420.00 KRW je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 40.33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 247.37 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 176.28 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch