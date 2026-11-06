SK Biopharmaceuticals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SK Biopharmaceuticals hat am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 693.89 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 947.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 258.42 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 34.78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 191.73 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch