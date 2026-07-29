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29.07.2026 06:37:00
SJW gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
SJW hat am 27.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.710 USD erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6.16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 210.5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 198.3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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