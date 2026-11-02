SJVN mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SJVN hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.68 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.780 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 117.39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.44 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 10.32 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch