SJS Enterprises: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SJS Enterprises präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 18.08 INR. Im Vorjahresviertel hatte SJS Enterprises 13.73 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16.95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.83 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 2.42 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 17.91 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 2.91 Milliarden INR belaufen hatte.

Redaktion finanzen.ch