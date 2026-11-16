SJR in Scandinavia (B) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SJR in Scandinavia (B) hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

SJR in Scandinavia (B) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.54 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.420 SEK je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SJR in Scandinavia (B) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 102.3 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 99.5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch