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31.08.2026 06:37:00
Sjostrand Coffee Int Registered B: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Sjostrand Coffee Int Registered B hat am 28.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.28 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.030 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29.15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.6 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.1 Millionen SEK ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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