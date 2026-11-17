SJM präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 476.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SJM ein Ergebnis je Aktie von 335.00 KRW vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SJM in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0.52 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 49.71 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 49.97 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch