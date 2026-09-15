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15.09.2026 06:37:00
SJ mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
SJ hat am 14.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
SJ vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1.07 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.280 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig wurden 1.70 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SJ 1.30 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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