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26.10.2026 06:37:00
SJ hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
SJ hat am 24.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.51 INR gegenüber -0.070 INR im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SJ im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1502.23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 604.0 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 37.7 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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