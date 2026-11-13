Sizzle Acquisition A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sizzle Acquisition A äusserte sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0.04 USD. Im letzten Jahr hatte Sizzle Acquisition A einen Gewinn von 0.070 USD je Aktie eingefahren.

Redaktion finanzen.ch