Sixt SE St stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sixt SE St hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.82 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.840 EUR je Aktie erzielt worden.

Sixt SE St hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.02 Milliarden EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4.72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 971.9 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 6.08 EUR. Im Vorjahr waren 5.19 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 4.28 Milliarden EUR gegenüber 4.00 Milliarden EUR im Vorjahr ausgewiesen.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 6.22 EUR je Aktie sowie einem Umsatz von 4.26 Milliarden EUR gelegen.

Redaktion finanzen.ch