|Starkes Sommerquartal
|
13.11.2025 09:29:37
Sixt-Aktie in Grün: Autovermieter steigert Gewinn, senkt aber Umsatzerwartung leicht
Trotz höherer Nachfrage und Gewinnsteigerung rechnet Sixt im Gesamtjahr nur noch mit moderatem Umsatzwachstum.
Bisher standen ein Plus von 5 bis 10 Prozent im Plan. Bei der Vorsteuerrendite erwartet das Management weiter einen Wert von rund 10 Prozent. Im dritten Quartal stieg der Erlös dank einer ausgeweiteten Flotte um 6,6 Prozent auf 1,32 Milliarden Euro. Dabei bremste der schwache US-Dollar etwas. Vor Steuern kletterte der Gewinn im saisonal starken Sommer- und Urlaubsquartal um knapp fünf Prozent auf 258 Millionen Euro.
Die Sixt-Aktie legt im XETRA-Handel zeitweise um 0,20 Prozent zu auf 76,40 Euro.
/men/zb
PULLACH (awp international)
