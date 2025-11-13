Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Starkes Sommerquartal 13.11.2025 09:29:37

Sixt-Aktie in Grün: Autovermieter steigert Gewinn, senkt aber Umsatzerwartung leicht

Sixt-Aktie in Grün: Autovermieter steigert Gewinn, senkt aber Umsatzerwartung leicht

Trotz höherer Nachfrage und Gewinnsteigerung rechnet Sixt im Gesamtjahr nur noch mit moderatem Umsatzwachstum.

Sixt
50.52 CHF 0.10%
Kaufen Verkaufen
Der Autovermieter Sixt hat im dritten Quartal weiter zugelegt und mehr verdient. Das Unternehmen hält nun im Gesamtjahr aber nicht mehr einen ganz so grossen Umsatzzuwachs wie bisher für möglich. So geht Sixt jetzt von einem Umsatzplus von rund 6 Prozent auf 4,25 Milliarden Euro aus, wie das SDax -Unternehmen am Donnerstag in Pullach mitteilte.

Bisher standen ein Plus von 5 bis 10 Prozent im Plan. Bei der Vorsteuerrendite erwartet das Management weiter einen Wert von rund 10 Prozent. Im dritten Quartal stieg der Erlös dank einer ausgeweiteten Flotte um 6,6 Prozent auf 1,32 Milliarden Euro. Dabei bremste der schwache US-Dollar etwas. Vor Steuern kletterte der Gewinn im saisonal starken Sommer- und Urlaubsquartal um knapp fünf Prozent auf 258 Millionen Euro.

Die Sixt-Aktie legt im XETRA-Handel zeitweise um 0,20 Prozent zu auf 76,40 Euro.

/men/zb

PULLACH (awp international)

