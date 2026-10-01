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01.10.2026 12:33:36
SIX Swiss Exchange verzeichnet im September deutlich höheren Handelsumsatz
Zürich (awp) - Das Handelsvolumen an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange ist im September 2026 gegenüber dem Vormonat stark gestiegen. Mit einem Handelsumsatz von rund 111,9 Milliarden Franken kletterte der Wert gegenüber dem Ferienmonat August um 28,2 Prozent.
Zugenommen hat an der SIX Swiss Exchange vor allem der Aktienhandel, wo der Umsatz im Vergleich zum Vormonat um knapp 34 Prozent nach oben schoss. Der Umsatz mit Obligationen stieg um gut 20 Prozent und jener mit ETFs um 3,5 Prozent. Hingegen ging das Segment "verbriefte Derivate" um knapp 5 Prozent zurück.
Bei der Anzahl Transaktionen legten alle Bereiche klar zu. Mit rund 5,3 Millionen Deals lag der Wert um 15,4 Prozent über dem Vormonat. Besonders positiv entwickelten sich die Transaktionen bei den Obligationen (+37%) und den Aktien (+16%).
Starkes Wachstum auch ohne saisonale Effekte
Das deutliche Plus im Vergleich zum August dürfte indes nur teilweise saisonaler Natur sein. Im Sommermonat August werden zwar üblicherweise geringere Handelsaktivitäten registriert, doch auch im Vergleich zum Vorjahresmonat steht sowohl beim Handelsumsatz (+25,4%) als auch bei der Transaktionsanzahl (+28,6%) ein deutliches Plus zu Buche.
Das Umsatzplus beträgt seit Jahresbeginn 10,4 Prozent. Bei der Anzahl Transaktionen sind es +11,0 Prozent.
yz/hr
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