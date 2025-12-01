SIX Swiss Exchange verzeichnet im November weniger Umsatz

Zürich (awp) - Das Handelsvolumen an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange hat im November 2025 gegenüber dem Vorjahresmonat etwas abgenommen. Das Volumen des gesamten Vorjahres wurde allerdings bereits nach elf Monaten übertroffen.

Gegenüber dem Vormonat Oktober gingen die Handelsumsätze um 13 Prozent auf 86,6 Milliarden Franken zurück. Auch im Vergleich zum November 2024 sanken die Umsätze um 4,9 Prozent. Seit Anfang Jahr resultiert allerdings immer noch ein Plus von 13,2 Prozent, , wie die Börsenbetreiberin am Montag mitteilte. Damit wurde das Volumen des gesamten Vorjahres bereits überschritten.

Der kombinierte Umsatz, also zusammen mit der zur SIX gehörenden spanischen Börse BME Exchange, belief sich im November auf 132,2 Milliarden Franken. Gegenüber Oktober ist das ein Minus von 11,5 Prozent. Verglichen mit November 2024 erhöhten sich die kombinierten Umsätze aber um 5,8 Prozent.

Die Leitindizes der beiden Börsen entwickelten sich dabei positiv: Der SMI schloss den Monat November mit einem Plus von 4,9 Prozent ab. Die bisherige Jahresbilanz steht damit bei einem Plus von 10,6 Prozent. Der spanische IBEX 35 stand Ende November im Vergleich zum Vormonat 2,1 Prozent höher und damit 41,2 Prozent höher seit Jahresbeginn.

an/ra