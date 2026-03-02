SIX Swiss Exchange verzeichnet im Februar deutlich höheren Handelsumsatz

Zürich (awp) - Das Handelsvolumen an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange hat im Februar 2026 gegenüber dem Vorjahresmonat deutlich zugenommen. Auch im bisherigen Jahresverlauf sind die Zahlen deutlic hhöher.

Insgesamt stiegen die Handelsumsätze an der SIX im Berichtsmonat im Vorjahresvergleich um 5,8 Prozent auf 104,4 Milliarden Franken. Der kombinierte Handelsumsatz der Schweizer Börse und der zur SIX gehörenden spanischen Börse BME Exchange legte gar um 14,5 Prozent auf 154,9 Milliarden Franken zu, wie es in einer Mitteiliung vom Montag heisst.

Im Vergleich zum Vorjahr waren an der SIX vor allem strukturierte Produkte mehr gefragt. Das Plus wird auf 35,4 Prozent beziffert, allerdings macht hier der Umsatz lediglich 1,1 Milliarde aus. ETFs und Fixed Income haben aber ebenfalls markant zugelegt mit +11,5 bzw. +10,9 Prozent. Der Umsatz mit Aktien (76% am Gesamtumsatz) lag 3,9 über dem Vorjahr.

Im bisherigen Jahresverlauf bzw. in den Monaten Januar und Februar zusammen stieg der Umsatz an der SIX um 7,8 Prozent auf 209,9 Milliarden Franken. Bei den Aktien alleine waren es 4,0 Przent auf 154,8 Milliarden. Der Gesamtumsatz von SIX und BME lag bei 304,1 Milliarde Franken (+15,5%).

sta/uh