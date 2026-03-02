Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’799 -1.5%  SPI 18’982 -1.4%  Dow 48’978 -1.1%  DAX 24’693 -2.3%  Euro 0.9107 0.7%  EStoxx50 5’991 -2.4%  Gold 5’391 2.2%  Bitcoin 51’315 1.5%  Dollar 0.7778 1.3%  Öl 79.5 9.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Warner Bros. Discovery-Aktie unbeeindruckt: Übernahmevertrag mit Paramount unterschrieben
Flughafen Zürich-Aktie in Rot: Krieg gegen den Iran - keine gestrandeten Passagiere gemeldet
Aramco-Aktie etwas schwächer: Anlage von Öl-Konzern angegriffen
Mehr Kapazitäten für GLP-1: Novo Nordisk investiert massiv in Irland - Aktie etwas schwächer
Rheinmetall-Aktie steigt: Kauf der Lürssen-Marinetochter abgeschlossen - auch TKMS, HENSOLDT und RENK im Blick
Suche...
Plus500 Depot
02.03.2026 13:45:36

SIX Swiss Exchange verzeichnet im Februar deutlich höheren Handelsumsatz

Zürich (awp) - Das Handelsvolumen an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange hat im Februar 2026 gegenüber dem Vorjahresmonat deutlich zugenommen. Auch im bisherigen Jahresverlauf sind die Zahlen deutlic hhöher.

Insgesamt stiegen die Handelsumsätze an der SIX im Berichtsmonat im Vorjahresvergleich um 5,8 Prozent auf 104,4 Milliarden Franken. Der kombinierte Handelsumsatz der Schweizer Börse und der zur SIX gehörenden spanischen Börse BME Exchange legte gar um 14,5 Prozent auf 154,9 Milliarden Franken zu, wie es in einer Mitteiliung vom Montag heisst.

Im Vergleich zum Vorjahr waren an der SIX vor allem strukturierte Produkte mehr gefragt. Das Plus wird auf 35,4 Prozent beziffert, allerdings macht hier der Umsatz lediglich 1,1 Milliarde aus. ETFs und Fixed Income haben aber ebenfalls markant zugelegt mit +11,5 bzw. +10,9 Prozent. Der Umsatz mit Aktien (76% am Gesamtumsatz) lag 3,9 über dem Vorjahr.

Im bisherigen Jahresverlauf bzw. in den Monaten Januar und Februar zusammen stieg der Umsatz an der SIX um 7,8 Prozent auf 209,9 Milliarden Franken. Bei den Aktien alleine waren es 4,0 Przent auf 154,8 Milliarden. Der Gesamtumsatz von SIX und BME lag bei 304,1 Milliarde Franken (+15,5%).

sta/uh

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .

Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen

Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

12:28 Marktüberblick: Ölpreise springen nach Iran-Eskalation
09:59 SMI vor holprigem Wochenauftakt
08:06 Novo Nordisk: Preisdruck im Milliardenmarkt
07:13 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Kursverluste zum Monatsende
26.02.26 KI verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
26.02.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Partners Group Holding AG
24.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’379.04 19.60 B5HSYU
Short 14’710.08 13.35 SZEB1U
Short 15’249.09 8.95 SLPB9U
SMI-Kurs: 13’799.39 02.03.2026 13:40:40
Long 13’253.26 19.74 SLAB6U
Long 12’947.94 13.88 STVB8U
Long 12’385.14 8.93 SRZBNU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings

Rohstoffe im Februar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Februar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Februar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
13:43 IAEA-Chef: Keine Anzeichen für Atomwaffen-Programm im Iran
13:38 Ministerin Reiche erwartet Preisaufschläge durch Iran-Krieg
13:37 Bundeswehr hat mehr als 500 Soldaten im Nahen Osten
13:34 ROUNDUP/Nach Kauf der Lürssen-Marinefirma: Rheinmetall steigt in Schiffbau ein
13:30 Regierung: Urlauber-Rückholung mit Bundeswehr letzte Wahl
13:29 Athen entsendet Fregatten und Kampfbomber nach Zypern
13:27 ROUNDUP: Libanon verbietet Hisbollah militärische Aktivitäten
13:24 Reisegruppe im Oman soll am Wochenende zurückkehren
13:22 Ökonomen sehen wirtschaftliche Risiken durch höhere Ölpreise
13:20 Rheinmetall schließt Kauf der Lürssen-Marinetochter ab