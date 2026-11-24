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24.11.2026 06:01:40
SIX Swiss Exchange: Neuer Index für europäische Wachstumsunternehmen
Die Finanzmarktinfrastrukturbetreiberin SIX baut ihr Angebot für Wachstumsunternehmen aus und lanciert das neue European Growth Program. Damit will die Gruppe die internationale Sichtbarkeit kleiner und mittelgrosser börsenkotierter Unternehmen erhöhen und […]
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