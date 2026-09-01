|August-Flaute
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01.09.2026 12:27:36
SIX Swiss Exchange: Handelsumsatz sinkt im Ferienmonat August deutlich
Das Handelsvolumen an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange hat im Ferienmonat August 2026 gegenüber dem Vormonat abgenommen.
Rückläufig war an der SIX Swiss Exchange vor allem der Aktienhandel, wo der Umsatz im Vergleich zum Vormonat um knapp 19 Prozent einbrach. Der Umsatz mit Obligationen schrumpfte um 13 Prozent und jener mit ETFs um 5 Prozent. Hingegen legte das Segment "verbriefte Derivate" um knapp 3 Prozent zu.
Bei der Anzahl Transaktionen zeigte sich ein durchgehend rückläufiges Bild. Mit rund 4,6 Millionen Deals lag der Wert um 13,7 Prozent unter dem Vormonat. Besonders rückläufig waren die Transaktionen bei den Obligationen (-19%) und den Aktien (-15%).
Saisonale Effekte
Das Minus im Vergleich zum Juli dürfte indes vor allem saisonaler Natur sein, da im Sommermonat August üblicherweise geringere Handelsaktivitäten registriert werden. Im Vergleich zum Vorjahresmonat steht hingegen sowohl beim Handelsumsatz (+15,9%) als auch bei der Transaktionsanzahl (+25,6%) ein deutliches Plus zu Buche.
Das Umsatzplus beträgt seit Jahresbeginn 8,6 Prozent. Bei der Anzahl Transaktionen sind es +9,0 Prozent.
ls/to
Zürich (awp)
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