SIX-Regulation eröffnet Untersuchung gegen Orell Füssli

Zürich (awp) - Die Regulierungsstelle der Schweizer Börse SIX hat eine Untersuchung gegen Orell Füssli eröffnet. Es gehe um eine mögliche Verletzung der Vorschriften zur Ad hoc-Publizität im Zusammenhang mit der Bekanntgabe von kursrelevanten Tatsachen, so die SIX Exchange Regulation (SER) am Freitag.

Es hätten sich genügend Anhaltspunkte für die mögliche Verletzung von Regularien durch Orell Füssli ergeben. Über den Ausgang des Verfahrens werde die SER informieren.

dm/ra