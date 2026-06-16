SIX-Leiter Securities Services verlässt das Unternehmen

Zürich (awp) - Bei der Börsenbetreiberin SIX kommt es zu einem Wechsel in der Konzernleitung. Der Leiter der Geschäftseinheit Securities Services, Rafael Moral Santiago, verlässt das Unternehmen mit sofortiger Wirkung.

Interimistisch übernehme nun Marion Leslie, Leiterin Finanzinformationen und Mitglied der Konzernleitung, die Verantwortung für die Geschäftseinheit, wie die SIX am Dienstag mitteilte. Die Ernennung stehe noch unter dem Vorbehalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Die Börsenbetreiberin werde über die definitive Nachfolgeregelung informieren, sobald ein entsprechender Entscheid gefallen sei, heisst es.

Rafael Moral Santiago trat im Mai 2025 bei der SIX ein. Er habe seither wertvolle Beiträge zur Entwicklung der Geschäftseinheit geleistet und eine Reihe wichtiger strategischer und operativer Initiativen vorangetrieben, heisst es in der Mitteilung.

Die Geschäftseinheit Securities Services sei sehr gut aufgestellt, schreibt die SIX. Die Einheit verzeichne Wachstum in allen Kernprodukt- und Dienstleistungssegmenten.

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