SIX lanciert neuen Dienst für europäische Börsendaten

Über die Plattform erhalten professionelle Marktteilnehmer und Privatanleger Zugang zu Kursdaten von Börsen in der Schweiz, Grossbritannien und 16 EU-Märkten.

Kern des Angebots mit dem Namen "SIX Market Signal" ist einer Mitteilung vom Dienstag zufolge ein Echtzeit-Datenstrom namens 1BBO. Dieser zeigt für Aktien jeweils die besten verfügbaren Kauf- und Verkaufspreise an. Die Daten stammen unter anderem von der SIX Swiss Exchange, der spanischen Börse BME und der Handelsplattform Aquis Exchange.

Für institutionelle Kunden sollen die Börsendaten damit auch ausserhalb der eigentlichen Handelsabteilungen leichter zugänglich werden. SIX nennt etwa die Vermögensverwaltung, Vergleichsanalysen oder die Compliance als mögliche Einsatzgebiete. Privatanleger wiederum können direkt auf Echtzeit-Börsendaten zugreifen.

Ausbau in EU und Grossbritannien geplant

Die Daten dürfen zudem über digitale Schnittstellen (API) für die Entwicklung und das Training von Handelsmodellen sowie Anwendungen mit künstlicher Intelligenz verwendet werden. Neben Privatanlegern könnten damit etwa Fintechs, Banken und Broker den Dienst in eigene Anwendungen integrieren.

Der neue Dienst ist ab sofort für institutionelle Kunden verfügbar. Auch Privatkunden in der Schweiz können das Angebot direkt abonnieren. Eine Einführung für Privatkunden in der EU und in Grossbritannien ist zu einem späteren Zeitpunkt geplant.

SIX betreibt unter anderem die Schweizer und die spanische Börse und bietet Dienstleistungen rund um Wertschriften, Finanzinformationen und Zahlungsverkehr an. Das Unternehmen gehört rund 120 Finanzinstituten.

to/rw

Zürich (awp)