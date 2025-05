SIX kündigt vorübergehende Index-Aufnahme von Amrize nach Holcim-Abspaltung an

Zürich (awp) - Die Schweizer Börsenbetreiberin SIX nimmt das Unternehmen Amrize nach der Abspaltung von Holcim zunächst vorübergehend in den Aktienindizes SMI und SLI auf. Die definitive Zusammensetzung der Indizes soll dann im September festgelegt werden.

Wie SIX am Donnerstag mitteilte, soll Amrize am ersten Handelstag in sämtliche Indizes aufgenommen werden, in denen auch Holcim vertreten ist. Diese Übergangsregelung gilt voraussichtlich bis zur Umsetzung der regulären Indexüberprüfung am 19. September 2025.

Während dieses Zeitraums erhöht sich die Anzahl der Titel im Swiss Market Index (SMI) vorübergehend von 20 auf 21 und im Swiss Leader Index (SLI) von 30 auf 31, wie es in der Mitteilung heisst. Damit will SIX sicherstellen, dass die Struktur der Indizes auch während der Spin-off-Phase stabil bleibt. Änderungen an den Blue-Chip-Indizes SMI und SLI seien in dieser Zeit ausgeschlossen, hiess es von der SIX.

Die definitive Zusammensetzung der Indizes wird im Rahmen der regulären jährlichen Überprüfung Anfang September festgelegt. Dann greift die SIX erstmals auf reale Marktdaten von Amrize zurück, um die Indexfähigkeit des Unternehmens zu beurteilen. Für alle anderen Indizes, die von der Abspaltung nicht betroffen sind, wird das Ergebnis der Überprüfung bereits im Juli veröffentlicht, wie es hiess.

Die Entscheidung über künftige Aufnahmen und Streichungen aus den Indizes basiert den Angaben zufolge auf zwei gleich gewichteten Kriterien: der durchschnittlichen Börsenkapitalisierung der frei handelbaren Aktien sowie dem kumulierten Handelsvolumen an der SIX. Beide Werte werden für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 30. August 2025 berechnet. Weitere Einzelheiten zur Umsetzung der Indexanpassungen sollen rechtzeitig vor dem ersten Handelstag von Amrize folgen.

Der Baustoffkonzern Holcim spaltet sein Nordamerika-Geschäft ab und bringt es unter dem Namen Amrize als eigenständiges Unternehmen an die Börse. Geplant ist, die Aktien von Amrize im Juni unter dem Tickersymbol "AMRZ" an der New York Stock Exchange und der SIX Swiss Exchange zu kotieren. Durch die Abspaltung verliert Holcim knapp 40 Prozent seines Geschäftsvolumens.

to/mk