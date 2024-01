SIX-Handel: Zum Start Pluszeichen im SPI

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0.59 Prozent stärker bei 14’605.79 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.946 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.683 Prozent auf 14’619.74 Punkte an der Kurstafel, nach 14’520.58 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 14’622.65 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14’605.79 Punkten lag.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 22.12.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 14’581.43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, wurde der SPI mit 13’568.75 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.01.2023, den Stand von 14’501.36 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 0.247 Prozent. Bei 14’743.38 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’455.60 Zählern erreicht.

SPI-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Meyer Burger (+ 4.70 Prozent auf 0.11 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 4.64 Prozent auf 7.66 CHF), ams (+ 4.23 Prozent auf 2.07 CHF), Idorsia (+ 4.06 Prozent auf 1.44 CHF) und ASMALLWORLD (+ 3.66 Prozent auf 1.70 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil BELIMO (-7.38 Prozent auf 401.60 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-2.91 Prozent auf 4.01 CHF), GAM (-2.50 Prozent auf 0.39 CHF), Schweizerische Nationalbank (-1.68 Prozent auf 4’090.00 CHF) und ObsEva (-1.56 Prozent auf 0.03 CHF).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SPI auf

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 2’049’101 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 266.328 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die MCH-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6.24 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OC Oerlikon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7.63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

