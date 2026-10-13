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Index-Performance 13.10.2026 09:28:16

SIX-Handel: SPI zum Handelsstart mit Kursplus

SIX-Handel: SPI zum Handelsstart mit Kursplus

Der SPI hält derzeit an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Forbo International
914.14 CHF 2.36%
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Um 09:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0.93 Prozent höher bei 19’835.36 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.444 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.636 Prozent auf 19’777.23 Punkte an der Kurstafel, nach 19’652.30 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 19’835.36 Punkte, das Tagestief hingegen 19’777.23 Zähler.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Wert von 19’454.12 Punkten. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 13.07.2026, mit 20’064.96 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, lag der SPI bei 17’221.53 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 8.73 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16’847.58 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Givaudan (+ 7.20 Prozent auf 3’739.00 CHF), Alcon (+ 2.66 Prozent auf 54.86 CHF), Ypsomed (+ 2.55 Prozent auf 369.80 CHF), Valiant (+ 2.15 Prozent auf 152.00 CHF) und Roche (+ 1.97 Prozent auf 367.10 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Addex Therapeutics (-10.26 Prozent auf 0.02 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-6.46 Prozent auf 49.20 CHF), Feintool International (-5.49 Prozent auf 11.20 CHF), Forbo International (-4.65 Prozent auf 861.00 CHF) und GAM (-4.29 Prozent auf 0.07 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 158’146 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 313.223 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Die EvoNext-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Barry Callebaut AG (N) 1’040.00 0.10% Barry Callebaut AG (N)
Curatis AG 17.50 -7.89% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2.45 1.24% EvoNext Holdings AG
Feintool International AG (N) (FIH) 11.20 -5.49% Feintool International AG (N) (FIH)
Forbo International S.A. (N) 915.00 1.33% Forbo International S.A. (N)
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Givaudan AG 3’756.00 7.68% Givaudan AG
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 366.10 1.69% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
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Ypsomed AG 366.00 1.50% Ypsomed AG
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