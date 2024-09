SIX-Handel SPI zeigt sich nachmittags schwächer

Um 15:39 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 1.22 Prozent auf 16’179.77 Punkte an der SPI-Kurstafel. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2.242 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 1.25 Prozent tiefer bei 16’174.05 Punkten in den Handel, nach 16’378.80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 16’229.75 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16’132.64 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 1.81 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.08.2024, lag der SPI-Kurs bei 15’810.03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2024, erreichte der SPI einen Stand von 15’978.79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2023, wies der SPI einen Wert von 14’575.89 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 11.05 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 16’557.98 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14’455.60 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Relief Therapeutics (+ 13.18 Prozent auf 1.76 CHF), Arundel (+ 11.54 Prozent auf 0.15 CHF), Addex Therapeutics (+ 2.99 Prozent auf 0.08 CHF), Barry Callebaut (+ 2.26 Prozent auf 1’403.00 CHF) und Bossard (+ 1.85 Prozent auf 220.50 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen HOCHDORF (-15.37 Prozent auf 0.76 CHF), GAM (-8.84 Prozent auf 0.18 CHF), Richemont (-5.95 Prozent auf 124.80 CHF), Logitech (-4.93 Prozent auf 72.54 CHF) und Peach Property Group (-4.67 Prozent auf 7.15 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’622’359 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 263.076 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.54 zu Buche schlagen. Die CPH Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch