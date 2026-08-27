IVF HARTMANN Aktie 18762425 / CH0187624256
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|SPI-Performance
|
27.08.2026 09:28:14
SIX-Handel SPI verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge
Der SPI fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Donnerstagmorgen in die Verlustzone.
Der SPI tendiert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0.55 Prozent tiefer bei 20’324.32 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.522 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 20’329.67 Zählern und damit 0.525 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (20’436.97 Punkte).
Im Tagestief notierte der SPI bei 20’308.14 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 20’329.67 Punkten.
SPI seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht kletterte der SPI bereits um 0.164 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 27.07.2026, den Stand von 20’183.54 Punkten. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, bei 19’229.80 Punkten. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 27.08.2025, mit 16’943.47 Punkten bewertet.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 11.41 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Zählern markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI
Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Addex Therapeutics (+ 6.25 Prozent auf 0.03 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 4.24 Prozent auf 0.16 CHF), Feintool International (+ 3.64 Prozent auf 11.40 CHF), Accelleron Industries (+ 3.40 Prozent auf 80.50 CHF) und Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 3.35 Prozent auf 32.35 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Adval Tech (-13.94 Prozent auf 35.80 CHF), StarragTornos (-4.21 Prozent auf 34.10 CHF), SHL Telemedicine (-4.21 Prozent auf 1.03 CHF), IVF HARTMANN (-3.70 Prozent auf 130.00 CHF) und Curatis (-3.65 Prozent auf 18.50 CHF).
Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SPI weist die MindMaze Therapeutics-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 572’560 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 321.162 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Im Index bietet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Logitech S.A.
|
27.08.26
|Börse Zürich: SPI fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Logitech Aktie News: Logitech am Nachmittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Starker Wochentag in New York: Anleger lassen NASDAQ Composite zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI gibt am Donnerstagnachmittag nach (finanzen.ch)
|
27.08.26
|SLI aktuell: SLI nachmittags in Rot (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Börse Zürich: SPI mittags schwächer (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Schwacher Handel in Zürich: So steht der SLI mittags (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI schwächelt zum Start (finanzen.ch)
Analysen zu IVF HARTMANN AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside ETF
Accelleron Industries am 27.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20’263.22
|-0.85%
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: SMI letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen schliesslich uneins
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.