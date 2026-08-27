SIX-Handel SPI verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0.55 Prozent tiefer bei 20’324.32 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.522 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 20’329.67 Zählern und damit 0.525 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (20’436.97 Punkte).

Im Tagestief notierte der SPI bei 20’308.14 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 20’329.67 Punkten.

SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der SPI bereits um 0.164 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 27.07.2026, den Stand von 20’183.54 Punkten. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, bei 19’229.80 Punkten. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 27.08.2025, mit 16’943.47 Punkten bewertet.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 11.41 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Addex Therapeutics (+ 6.25 Prozent auf 0.03 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 4.24 Prozent auf 0.16 CHF), Feintool International (+ 3.64 Prozent auf 11.40 CHF), Accelleron Industries (+ 3.40 Prozent auf 80.50 CHF) und Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 3.35 Prozent auf 32.35 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Adval Tech (-13.94 Prozent auf 35.80 CHF), StarragTornos (-4.21 Prozent auf 34.10 CHF), SHL Telemedicine (-4.21 Prozent auf 1.03 CHF), IVF HARTMANN (-3.70 Prozent auf 130.00 CHF) und Curatis (-3.65 Prozent auf 18.50 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI weist die MindMaze Therapeutics-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 572’560 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 321.162 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Im Index bietet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch