SIX-Handel: SPI verbucht schlussendlich Gewinne

Schlussendlich legte der SPI im SIX-Handel um 1.01 Prozent auf 20’793.53 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.602 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0.538 Prozent stärker bei 20’695.93 Punkten, nach 20’585.22 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 20’677.17 Punkte, das Tageshoch hingegen 20’918.26 Zähler.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Plus von 1.88 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 19’721.64 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20’309.62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, betrug der SPI-Kurs 17’047.45 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 13.99 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 20’918.26 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten registriert.

SPI-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 8.70 Prozent auf 5.00 CHF), Feintool International (+ 6.48 Prozent auf 11.50 CHF), SHL Telemedicine (+ 5.94 Prozent auf 1.07 CHF), ams-OSRAM (+ 5.53 Prozent auf 19.86 CHF) und Avolta (ex Dufry) (+ 5.10 Prozent auf 47.42 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen GAM (-5.23 Prozent auf 0.06 CHF), Rieter (-5.02 Prozent auf 2.18 CHF), MCH (-4.24 Prozent auf 6.32 CHF), Groupe Minoteries SA (-2.61 Prozent auf 224.00 CHF) und Basilea Pharmaceutica (-2.59 Prozent auf 71.50 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 6’679’820 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 349.069 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 weist die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.20 Prozent bei der Bellevue-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch