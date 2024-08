SIX-Handel SPI verbucht mittags Verluste

Am Donnerstag tendiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 1.57 Prozent schwächer bei 15’518.53 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2.090 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.751 Prozent auf 15’647.58 Punkte an der Kurstafel, nach 15’765.99 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 15’511.89 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15’647.58 Punkten erreichte.

SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der SPI bereits um 0.111 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.07.2024, stand der SPI bei 16’058.11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.05.2024, lag der SPI bei 15’477.38 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 08.08.2023, einen Wert von 14’598.76 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 6.51 Prozent. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 16’484.31 Punkte. Bei 14’455.60 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Addex Therapeutics (+ 11.93 Prozent auf 0.06 CHF), COLTENE (+ 9.52 Prozent auf 50.60 CHF), GAM (+ 3.79 Prozent auf 0.22 CHF), lastminutecom (+ 2.17 Prozent auf 16.96 CHF) und Arundel (+ 1.88 Prozent auf 0.08 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Curatis (-9.94 Prozent auf 5.62 CHF), SHL Telemedicine (-7.41 Prozent auf 3.50 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-7.23 Prozent auf 0.39 CHF), Ascom (-5.85 Prozent auf 5.63 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-5.73 Prozent auf 7.40 CHF).

Welche Aktien im SPI den grössten Börsenwert aufweisen

Im SPI weist die ams-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1’255’301 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 246.117 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

2025 verzeichnet die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index verzeichnet die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8.87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

