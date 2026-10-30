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30.10.2026 15:58:14
SIX-Handel: SPI notiert nachmittags im Plus
Der SPI bewegt sich am Freitag kaum.
Der SPI notiert im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0.13 Prozent stärker bei 20’821.39 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.613 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 20’884.10 Zählern und damit 0.436 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (20’793.53 Punkte).
Im Tagestief notierte der SPI bei 20’810.11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 20’884.10 Punkten.
SPI seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht kletterte der SPI bereits um 2.01 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 30.09.2026, den Stand von 19’612.09 Punkten. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, bei 20’246.22 Punkten. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 30.10.2025, mit 17’063.80 Punkten bewertet.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 14.14 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 20’918.26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Zählern markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI
Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Landis+Gyr (Landis Gyr) (+ 8.94 Prozent auf 58.50 CHF), Temenos (+ 3.10 Prozent auf 78.05 CHF), Barry Callebaut (+ 3.05 Prozent auf 1’182.00 CHF), Addex Therapeutics (+ 2.91 Prozent auf 0.02 CHF) und TX Group (+ 2.42 Prozent auf 186.40 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Highlight Event and Entertainment (-7.60 Prozent auf 4.62 CHF), MindMaze Therapeutics (-7.17 Prozent auf 0.15 CHF), Comet (-7.02 Prozent auf 344.20 CHF), ASMALLWORLD (-6.04 Prozent auf 1.40 CHF) und INFICON (-5.84 Prozent auf 174.20 CHF).
Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’394’924 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 354.011 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Im Index bietet die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.20 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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