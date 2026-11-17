Um 09:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0.32 Prozent tiefer bei 21’277.71 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.677 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0.294 Prozent leichter bei 21’283.14 Punkten, nach 21’346.00 Punkten am Vortag.

Bei 21’277.71 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 21’283.14 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, mit 20’288.85 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, lag der SPI noch bei 20’181.31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17’318.97 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 16.64 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 21’440.74 Punkten. Bei 16’847.58 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit GAM (+ 2.75 Prozent auf 0.06 CHF), Richemont (+ 1.29 Prozent auf 176.20 CHF), Investis (+ 1.04 Prozent auf 146.00 CHF), Bell (+ 0.76 Prozent auf 266.00 CHF) und Luzerner Kantonalbank (+ 0.75 Prozent auf 135.00 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Highlight Event and Entertainment (-16.92 Prozent auf 4.32 CHF), WISeQey (-5.63 Prozent auf 6.20 USD), Molecular Partners (-4.02 Prozent auf 2.15 CHF), SKAN (-3.65 Prozent auf 66.00 CHF) und BioVersys (-3.48 Prozent auf 22.20 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. 152’386 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 354.756 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Die EvoNext-Aktie verzeichnet mit 0.36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. In puncto Dividendenrendite ist die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.20 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch