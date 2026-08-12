ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
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12.08.2026 12:26:24
SIX-Handel SPI liegt am Mittag im Minus
Der SPI zeigt sich am Mittwochmittag schwächer.
Der SPI notiert im SIX-Handel um 12:06 Uhr um 0.53 Prozent tiefer bei 20’403.30 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.543 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.127 Prozent auf 20’485.90 Punkte an der Kurstafel, nach 20’511.96 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20’485.90 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20’379.41 Zählern.
So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 0.732 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 20’023.15 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, lag der SPI noch bei 18’582.49 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, stand der SPI noch bei 16’595.35 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11.85 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’847.58 Zählern.
Heutige Tops und Flops im SPI
Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit ams-OSRAM (+ 6.93 Prozent auf 20.52 CHF), IVF HARTMANN (+ 5.49 Prozent auf 134.50 CHF), Clariant (+ 3.78 Prozent auf 10.42 CHF), Montana Aerospace (+ 3.33 Prozent auf 26.40 CHF) und INFICON (+ 3.13 Prozent auf 178.00 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Groupe Minoteries SA (-5.88 Prozent auf 224.00 CHF), EvoNext (-4.65 Prozent auf 2.05 CHF), Addex Therapeutics (-3.85 Prozent auf 0.04 CHF), Schlatter Industries (-3.68 Prozent auf 18.30 CHF) und Alcon (-3.60 Prozent auf 58.86 CHF).
Die teuersten Unternehmen im SPI
Das Handelsvolumen der Idorsia-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 829’879 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 321.510 Mrd. Euro im SPI den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11.77 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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