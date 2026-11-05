SIX-Handel SPI legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Letztendlich tendierte der SPI im SIX-Handel 0.34 Prozent schwächer bei 21’085.19 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2.639 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.355 Prozent auf 21’232.79 Punkte an der Kurstafel, nach 21’157.72 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Donnerstag bei 21’271.96 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21’053.19 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 1.71 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 19’456.93 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, lag der SPI noch bei 20’475.73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17’084.84 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 15.58 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 21’271.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Zählern registriert.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Tecan (N) (+ 7.11 Prozent auf 262.00 CHF), Schlatter Industries (+ 5.10 Prozent auf 20.60 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 4.82 Prozent auf 52.20 CHF), Vetropack A (+ 4.04 Prozent auf 19.56 CHF) und Thurgauer Kantonalbank (+ 3.92 Prozent auf 172.50 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen ams-OSRAM (-12.96 Prozent auf 14.58 CHF), ASMALLWORLD (-7.75 Prozent auf 1.31 CHF), INFICON (-7.46 Prozent auf 151.40 CHF), GAM (-7.27 Prozent auf 0.06 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-6.91 Prozent auf 8.75 CHF).

SPI-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 7’070’429 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 346.223 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

2026 verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Bellevue-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.20 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch