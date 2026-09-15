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15.09.2026 15:58:21
SIX-Handel SPI legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein
Der SPI fällt am zweiten Tag der Woche.
Der SPI fällt im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0.79 Prozent auf 19’384.53 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.391 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.569 Prozent auf 19’427.41 Punkte an der Kurstafel, nach 19’538.62 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 19’284.79 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 19’475.23 Punkten.
SPI-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der SPI auf 20’310.57 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, stand der SPI noch bei 19’373.11 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, wies der SPI einen Wert von 16’887.45 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6.26 Prozent aufwärts. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16’847.58 Punkte.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI
Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit BioVersys (+ 3.70 Prozent auf 28.00 CHF), Perrot Duval SA (+ 3.60 Prozent auf 115.00 CHF), Tecan (N) (+ 3.55 Prozent auf 204.00 CHF), DocMorris (+ 2.97 Prozent auf 10.06 CHF) und Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 2.68 Prozent auf 26.85 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Idorsia (-5.68 Prozent auf 4.71 CHF), Temenos (-5.17 Prozent auf 67.90 CHF), Vetropack A (-4.38 Prozent auf 20.75 CHF), Medacta (-4.16 Prozent auf 110.60 CHF) und Schlatter Industries (-3.80 Prozent auf 17.70 CHF).
SPI-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 4’971’399 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 297.618 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.36 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent bei der Curatis-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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