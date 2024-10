SIX-Handel SPI gibt nachmittags nach

Am Dienstag tendiert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0.20 Prozent tiefer bei 16’306.87 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.182 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 16’377.83 Zählern und damit 0.234 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (16’339.58 Punkte).

Der SPI verzeichnete bei 16’387.77 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 16’302.98 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, erreichte der SPI einen Wert von 16’006.04 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2024, wies der SPI einen Wert von 16’291.35 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, einen Wert von 14’240.25 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 11.92 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 16’557.98 Punkten. Bei 14’455.60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Evolva (+ 17.07 Prozent auf 0.88 CHF), ONE swiss bank (+ 7.04 Prozent auf 3.80 CHF), Addex Therapeutics (+ 6.84 Prozent auf 0.08 CHF), Curatis (+ 6.64 Prozent auf 9.00 CHF) und Xlife Sciences (+ 5.77 Prozent auf 27.50 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Idorsia (-5.07 Prozent auf 1.24 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (-4.54 Prozent auf 21.05 CHF), Sandoz (-3.75 Prozent auf 36.95 CHF), Schweiter Technologies (-3.22 Prozent auf 391.00 CHF) und Edisun Power Europe (-2.54 Prozent auf 46.00 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2’784’436 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 247.449 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die CPH Group-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.43 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

