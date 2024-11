SIX-Handel SPI fällt zum Start des Montagshandels

Am Montag geht es im SPI um 09:12 Uhr via SIX um 0.09 Prozent auf 15’473.77 Punkte nach unten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.081 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.026 Prozent auf 15’484.14 Punkte an der Kurstafel, nach 15’488.11 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 15’473.77 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15’484.68 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 18.10.2024, erreichte der SPI einen Stand von 16’394.99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, stand der SPI bei 16’203.15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, lag der SPI-Kurs bei 14’124.43 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 6.20 Prozent zu. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16’557.98 Punkten. Bei 14’455.60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Peach Property Group (+ 5.93 Prozent auf 10.00 CHF), Meyer Burger Technology (+ 5.22 Prozent auf 0.46 CHF), Montana Aerospace (+ 2.65 Prozent auf 15.50 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 1.82 Prozent auf 8.96 CHF) und Molecular Partners (+ 1.75 Prozent auf 4.94 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Evolva (-10.68 Prozent auf 0.82 CHF), Mikron (-3.67 Prozent auf 14.45 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-2.65 Prozent auf 8.08 CHF), Medartis (-2.12 Prozent auf 48.45 CHF) und Xlife Sciences (-2.10 Prozent auf 28.00 CHF) unter Druck.

Die teuersten SPI-Unternehmen

Im SPI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 155’158 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 229.236 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus

Die Talenthouse-Aktie weist mit 0.54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9.67 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch