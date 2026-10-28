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28.10.2026 12:26:46
SIX-Handel SPI fällt am Mittwochmittag zurück
Der SPI fällt heute.
Um 12:09 Uhr fällt der SPI im SIX-Handel um 0.56 Prozent auf 20’484.63 Punkte zurück. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.592 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.234 Prozent auf 20’551.87 Punkte an der Kurstafel, nach 20’599.98 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20’554.02 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20’484.63 Zählern.
So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Plus von 0.363 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, betrug der SPI-Kurs 19’758.71 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20’401.08 Punkten. Der SPI lag vor einem Jahr, am 28.10.2025, bei 17’080.74 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12.29 Prozent zu. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im SPI
Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Jungfraubahn (+ 9.60 Prozent auf 262.50 CHF), Huber + Suhner (+ 4.42 Prozent auf 170.20 CHF), ams-OSRAM (+ 3.26 Prozent auf 19.33 CHF), Gurit (+ 2.79 Prozent auf 47.90 CHF) und Accelleron Industries (+ 2.75 Prozent auf 67.25 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Logitech (-11.00 Prozent auf 81.84 CHF), MindMaze Therapeutics (-6.22 Prozent auf 0.15 CHF), SHL Telemedicine (-5.61 Prozent auf 1.01 CHF), Sandoz (-3.34 Prozent auf 79.36 CHF) und Kudelski (-3.21 Prozent auf 1.36 CHF).
SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 2’590’344 Aktien gehandelt. Mit 349.375 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus
2026 weist die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Bellevue-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.20 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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