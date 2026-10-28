Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’581 -0.1%  SPI 20’585 -0.1%  Dow 52’475 0.2%  DAX 25’704 0.4%  Euro 0.9223 -0.1%  EStoxx50 6’168 0.1%  Gold 4’029 -0.6%  Bitcoin 66’146 -1.6%  Dollar 0.8286 0.1%  Öl 114.5 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335On113454047Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
ING-Aktie: Gewinnsteigerung unter Erwartungen - Stellenabbau und Aktienrückkauf
Vontobel-Aktie: Nettoneugeldzufluss verlangsamt - Institutionelle Kunden bremsen
Volkswagen-Aktie knickt ein: Autobauer rutscht tief in die roten Zahlen
Air Liquide-Aktie: KI-Boom treibt Wachstum im dritten Quartal
Phoenix Mecano-Aktie: Umsatzplus im dritten Quartal - Gewinn unter Vorjahr
Suche...

Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

SPI im Blick 28.10.2026 12:26:46

SIX-Handel SPI fällt am Mittwochmittag zurück

SIX-Handel SPI fällt am Mittwochmittag zurück

Der SPI fällt heute.

Logitech
82.68 CHF -10.72%
Kaufen Verkaufen

Um 12:09 Uhr fällt der SPI im SIX-Handel um 0.56 Prozent auf 20’484.63 Punkte zurück. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.592 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.234 Prozent auf 20’551.87 Punkte an der Kurstafel, nach 20’599.98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20’554.02 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20’484.63 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Plus von 0.363 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, betrug der SPI-Kurs 19’758.71 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20’401.08 Punkten. Der SPI lag vor einem Jahr, am 28.10.2025, bei 17’080.74 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12.29 Prozent zu. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Jungfraubahn (+ 9.60 Prozent auf 262.50 CHF), Huber + Suhner (+ 4.42 Prozent auf 170.20 CHF), ams-OSRAM (+ 3.26 Prozent auf 19.33 CHF), Gurit (+ 2.79 Prozent auf 47.90 CHF) und Accelleron Industries (+ 2.75 Prozent auf 67.25 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Logitech (-11.00 Prozent auf 81.84 CHF), MindMaze Therapeutics (-6.22 Prozent auf 0.15 CHF), SHL Telemedicine (-5.61 Prozent auf 1.01 CHF), Sandoz (-3.34 Prozent auf 79.36 CHF) und Kudelski (-3.21 Prozent auf 1.36 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 2’590’344 Aktien gehandelt. Mit 349.375 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

2026 weist die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Bellevue-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.20 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2526 17.09.2027 160235867
Long 11.8114 18.06.2027 160576942
Long 413.4 20.11.2026 160235865
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.2526 18.06.2027 161157115
Short 12.1588 15.01.2027 161157114
Short 206.7 18.12.2026 153812350
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2526 10.71 158245267
Long 11.4833 5.42 157924507
Long 15.9 3.11 160910466
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.2636 13.03 161119309
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -17.79 148232594
Long 8 -13.16 152125108
Long 12 -8.93 159925501
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung

Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Logitech S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Logitech S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

08:17 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Weiter aufwärts
07:30 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
28.10.26 Logo WHS Fed-Entscheidung LIVE: Heute Abend zählt jedes Wort von Warsh – kommt der nächste Zinsschock?
28.10.26 Tesla hebt ab: Zwischen Show und Fusion
28.10.26 Marktüberblick: Werte mit KI-Bezug gesucht
28.10.26 Rekordhoch rückt näher
27.10.26 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (65%) auf Bayer AG
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’185.03 19.73 SYBKYU
Short 15’494.16 13.90 SNBC4U
Short 16’087.44 8.85 S0B82U
SMI-Kurs: 14’581.10 28.10.2026 17:30:07
Long 13’987.04 19.86 SWBSHU
Long 13’669.86 13.97 S2BY4U
Long 13’065.03 8.87 SUTB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Accelleron Industries am 28.10.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie sackt ab: Grossbank vermeldet Umsatz- und Gewinnsteigerung - Rückkaufprogramm soll bis 2027 abgeschlossen sein
Logitech-Aktie bricht zweistellig ein: Ergebnis über Erwartungen - Zulieferer-Ausfall drückt kommende Umsätze
Bayer Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Bayer
SK hynix-Aktie springt zweistellig an: Speicherchiphersteller übertrifft Erwartungen - KI-Boom führt zu rasantem Wachstum
Cisco Aktie News: Anleger schicken Cisco am Abend auf rotes Terrain
Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an UBS-Aktie
Fed legt Zinspause ein: US-Börsen beenden Handel im Plus -- SMI schliesst in Rot -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI stark
Sandoz-Aktie sackt kräftig ab: Generika-Spezialist passt Prognose an - Biosimilars mit Lieferengpässen
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit Verlusten
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochnachmittag mit Kursverlusten

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SPI 20’585.22 -0.07%