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SPI aktuell 01.09.2026 09:28:18

SIX-Handel: SPI-Börsianer greifen zum Start zu

SIX-Handel: SPI-Börsianer greifen zum Start zu

Der SPI knüpft heute an seine Vortagesgewinne an.

Villars
583.84 CHF 1.71%
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Um 09:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0.21 Prozent höher bei 20’153.42 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2.495 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0.410 Prozent fester bei 20’193.59 Punkten in den Handel, nach 20’111.20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 20’153.42 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20’193.59 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der SPI einen Stand von 20’161.16 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, lag der SPI bei 18’837.00 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 01.09.2025, einen Stand von 16’889.15 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10.48 Prozent. Bei 20’636.94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’847.58 Punkten.

Die Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Gurit (+ 9.65 Prozent auf 53.40 CHF), Xlife Sciences (+ 7.69 Prozent auf 14.00 CHF), Novartis (+ 4.88 Prozent auf 129.28 CHF), Straumann (+ 3.71 Prozent auf 97.38 CHF) und OC Oerlikon (+ 2.71 Prozent auf 5.30 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Highlight Event and Entertainment (-11.76 Prozent auf 5.25 CHF), Partners Group (-6.82 Prozent auf 682.80 CHF), Kudelski (-3.76 Prozent auf 1.28 CHF), Feintool International (-3.33 Prozent auf 11.60 CHF) und Villars SA (-3.31 Prozent auf 585.00 CHF).

SPI-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 603’035 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 309.981 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

In diesem Jahr weist die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. In puncto Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
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