SIX-Handel SPI beginnt Mittwochshandel in der Verlustzone

Um 09:09 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0.22 Prozent auf 20’466.51 Punkte an der SPI-Kurstafel. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.543 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SPI 0.127 Prozent schwächer bei 20’485.90 Punkten, nach 20’511.96 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 20’466.51 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20’485.90 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Verlust von 0.424 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der SPI mit 20’023.15 Punkten berechnet. Der SPI stand vor drei Monaten, am 12.05.2026, bei 18’582.49 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 12.08.2025, den Stand von 16’595.35 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12.19 Prozent nach oben. Bei 20’636.94 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16’847.58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Arbonia (+ 5.66 Prozent auf 4.20 CHF), Idorsia (+ 3.69 Prozent auf 6.75 CHF), ams-OSRAM (+ 3.18 Prozent auf 19.80 CHF), Clariant (+ 2.29 Prozent auf 10.27 CHF) und LEM (+ 2.08 Prozent auf 590.00 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Addex Therapeutics (-6.25 Prozent auf 0.04 CHF), Groupe Minoteries SA (-5.88 Prozent auf 224.00 CHF), EvoNext (-4.65 Prozent auf 2.05 CHF), Schlatter Industries (-3.68 Prozent auf 18.30 CHF) und Schweiter Technologies (-3.31 Prozent auf 336.00 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Idorsia-Aktie. 257’005 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 321.510 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SPI-Werte

Die EvoNext-Aktie verzeichnet mit 0.36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 11.77 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch