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Adval Tech Aktie 896792 / CH0008967926

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SPI im Blick 05.08.2026 09:28:37

SIX-Handel: SPI beginnt Handel mit Gewinnen

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Am Mittwoch geht es für den SPI erneut nach oben.

Adval Tech
41.07 CHF 0.64%
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Am Mittwoch bewegt sich der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0.64 Prozent höher bei 20’469.53 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2.498 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.604 Prozent auf 20’462.34 Punkte an der Kurstafel, nach 20’339.58 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 20’462.34 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 20’469.53 Punkten.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der SPI bereits um 1.25 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, lag der SPI bei 20’326.79 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 05.05.2026, den Wert von 18’478.60 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, bei 16’531.70 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12.21 Prozent. Bei 20’491.23 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Sensirion (+ 9.49 Prozent auf 84.20 CHF), Sandoz (+ 6.54 Prozent auf 68.46 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 5.92 Prozent auf 6.80 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 5.36 Prozent auf 0.23 CHF) und Zehnder A (+ 3.67 Prozent auf 73.50 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil ASMALLWORLD (-6.45 Prozent auf 0.58 CHF), BACHEM (-4.28 Prozent auf 71.50 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4.18 Prozent auf 50.40 CHF), Adval Tech (-3.64 Prozent auf 42.40 CHF) und lastminutecom (-3.33 Prozent auf 13.05 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 238’338 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 307.122 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Curatis-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 7.16 4.68% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Curatis AG 20.00 -1.48% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2.13 0.00% EvoNext Holdings AG
lastminute.com N.V. 12.30 1.23% lastminute.com N.V.
Logitech S.A. 84.64 0.23% Logitech S.A.
MindMaze Therapeutics 0.24 -6.95% MindMaze Therapeutics
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 372.60 1.14% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Sandoz 72.78 5.20% Sandoz
Sensirion Holding AG 78.20 -0.13% Sensirion Holding AG
UBS 43.36 0.28% UBS
Zehnder AG (A) 70.50 -0.98% Zehnder AG (A)
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 52.60 -0.38% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

ASMALLWORLD am 05.08.2026

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