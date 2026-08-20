SIX-Handel SPI beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten

Am Donnerstag beendete der SPI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.12 Prozent) bei 20’199.27 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.503 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0.143 Prozent stärker bei 20’251.91 Punkten, nach 20’223.03 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 20’092.39 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20’255.98 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Verlust von 0.331 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 20’033.11 Punkten gehandelt. Der SPI stand vor drei Monaten, am 20.05.2026, bei 18’950.67 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 20.08.2025, den Stand von 17’035.70 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10.73 Prozent nach oben. Bei 20’636.94 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16’847.58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 6.40 Prozent auf 6.98 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 5.30 Prozent auf 79.50 CHF), Basilea Pharmaceutica (+ 4.96 Prozent auf 65.60 CHF), Orior (+ 3.85 Prozent auf 15.66 CHF) und DocMorris (+ 3.20 Prozent auf 10.32 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Highlight Event and Entertainment (-14.53 Prozent auf 5.00 CHF), MindMaze Therapeutics (-8.97 Prozent auf 0.19 CHF), Montana Aerospace (-5.95 Prozent auf 24.50 CHF), Logitech (-4.83 Prozent auf 76.42 CHF) und Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-4.67 Prozent auf 27.55 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2’119’505 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 312.588 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SPI-Werte

Die EvoNext-Aktie verzeichnet mit 0.36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 11.77 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch