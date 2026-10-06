SIX-Handel: SPI am Dienstagmittag im Plus

Um 12:06 Uhr geht es im SPI im SIX-Handel um 1.02 Prozent aufwärts auf 19’655.03 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.416 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.552 Prozent höher bei 19’564.32 Punkten in den Dienstagshandel, nach 19’456.93 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 19’719.85 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 19’564.32 Punkten.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der SPI 20’206.24 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wies der SPI 20’166.93 Punkte auf. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 06.10.2025, mit 17’292.08 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.74 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Ascom (+ 6.15 Prozent auf 6.04 CHF), SKAN (+ 5.77 Prozent auf 71.50 CHF), Dätwyler (+ 4.76 Prozent auf 132.00 CHF), Komax (+ 4.50 Prozent auf 81.20 CHF) und Feintool International (+ 4.31 Prozent auf 12.10 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen BioVersys (-4.83 Prozent auf 25.60 CHF), Private Equity (-4.56 Prozent auf 58.60 CHF), ASMALLWORLD (-3.85 Prozent auf 0.75 CHF), Addex Therapeutics (-3.48 Prozent auf 0.02 CHF) und Edisun Power Europe (-2.80 Prozent auf 69.40 CHF).

Welche Aktien im SPI den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 717’049 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 304.697 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Curatis-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11.77 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch