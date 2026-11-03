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Index-Performance 03.11.2026 12:26:20

SIX-Handel So steht der SMI am Mittag

SIX-Handel So steht der SMI am Mittag

So bewegt sich der SMI am Dienstagmittag.

Um 12:08 Uhr gibt der SMI im SIX-Handel um 0.11 Prozent auf 14’786.16 Punkte nach. Damit sind die enthaltenen Werte 1.717 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.307 Prozent auf 14’757.15 Punkte an der Kurstafel, nach 14’802.52 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Dienstag bei 14’731.15 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14’820.34 Punkten erreichte.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der SMI 13’660.92 Punkte auf. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 03.08.2026, einen Stand von 14’371.77 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12’235.54 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 11.62 Prozent zu Buche. Bei 14’861.53 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12’053.51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Novartis (+ 0.59 Prozent auf 132.30 CHF), Swiss Life (+ 0.56 Prozent auf 965.00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.42 Prozent auf 71.64 CHF), Zurich Insurance (+ 0.42 Prozent auf 626.20 CHF) und Swiss Re (+ 0.13 Prozent auf 153.85 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Geberit (-3.19 Prozent auf 570.20 CHF), Galderma (-1.83 Prozent auf 188.00 CHF), Logitech (-1.38 Prozent auf 77.44 CHF), Alcon (-1.26 Prozent auf 59.66 CHF) und Sika (-1.19 Prozent auf 182.55 CHF).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SMI auf

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 597’718 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 351.228 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.04 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Long 14’139.33 19.10 SAB9DU
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Long 13’254.64 8.97 S8BFJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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