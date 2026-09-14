SIX-Handel: So steht der SLI mittags

Am Montag springt der SLI um 12:08 Uhr via SIX um 0.70 Prozent auf 2’235.29 Punkte an. In den Montagshandel ging der SLI 0.261 Prozent fester bei 2’225.59 Punkten, nach 2’219.80 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2’236.76 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2’225.59 Punkten.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 14.08.2026, wurde der SLI mit 2’318.31 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wurde der SLI auf 2’187.02 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, den Wert von 2’012.47 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3.92 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Roche (+ 4.68 Prozent auf 360.30 CHF), Lindt (+ 3.44 Prozent auf 8’710.00 CHF), Givaudan (+ 2.94 Prozent auf 3’257.00 CHF), Novartis (+ 2.71 Prozent auf 115.08 CHF) und Nestlé (+ 2.00 Prozent auf 79.09 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen VAT (-7.16 Prozent auf 570.40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4.22 Prozent auf 75.34 CHF), UBS (-1.57 Prozent auf 43.86 CHF), Sika (-1.41 Prozent auf 182.40 CHF) und Amrize (-1.36 Prozent auf 32.71 CHF).

Welche Aktien im SLI den grössten Börsenwert aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’199’239 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 289.423 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch