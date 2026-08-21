SIX-Handel So bewegt sich der SLI aktuell

Am Freitag geht es im SLI um 12:09 Uhr via SIX um 0.40 Prozent auf 2’290.02 Punkte nach unten. In den Freitagshandel ging der SLI 0.318 Prozent schwächer bei 2’291.89 Punkten, nach 2’299.21 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Freitag bei 2’297.06 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2’287.55 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Minus von 0.952 Prozent. Der SLI wies vor einem Monat, am 21.07.2026, einen Wert von 2’285.77 Punkten auf. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 21.05.2026, den Stand von 2’139.40 Punkten. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 21.08.2025, bei 2’014.60 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 6.46 Prozent zu. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Holcim (+ 1.18 Prozent auf 70.50 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0.98 Prozent auf 215.50 CHF), Schindler (+ 0.93 Prozent auf 260.00 CHF), Geberit (+ 0.73 Prozent auf 575.80 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.63 Prozent auf 80.10 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Straumann (-2.98 Prozent auf 93.16 CHF), Alcon (-1.75 Prozent auf 58.24 CHF), Julius Bär (-1.52 Prozent auf 73.66 CHF), Roche (-1.51 Prozent auf 366.20 CHF) und Partners Group (-1.37 Prozent auf 706.60 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 885’310 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 312.497 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch