SIX-Handel SMI zum Start mit Abgaben

Der SMI notiert im SIX-Handel um 09:10 Uhr um 1.09 Prozent leichter bei 14’123.99 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1.655 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 1.36 Prozent tiefer bei 14’085.53 Punkten, nach 14’279.38 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 14’108.45 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 14’342.71 Punkten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der SMI 14’544.91 Punkte auf. Der SMI lag vor drei Monaten, am 08.06.2026, bei 13’320.99 Punkten. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 12’312.65 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 6.62 Prozent. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Nestlé (+ 2.03 Prozent auf 80.36 CHF), Roche (+ 0.82 Prozent auf 356.50 CHF), Givaudan (+ 0.65 Prozent auf 3’252.00 CHF), Swiss Re (+ 0.58 Prozent auf 138.50 CHF) und Swisscom (+ 0.55 Prozent auf 637.50 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Novartis (-8.94 Prozent auf 114.24 CHF), Richemont (-0.92 Prozent auf 183.70 CHF), Holcim (-0.84 Prozent auf 73.12 CHF), Sika (-0.83 Prozent auf 191.75 CHF) und Alcon (-0.28 Prozent auf 56.80 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Das grösste Handelsvolumen im SMI kann derzeit die Novartis-Aktie aufweisen. 799’582 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 301.780 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.83 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch