SMI 998089 / CH0009980894
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11.09.2026 09:28:15
SIX-Handel: SMI zeigt sich zum Handelsstart fester
Der SMI knüpft aktuell an seine Vortagesgewinne an.
Um 09:10 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0.30 Prozent stärker bei 13’780.97 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1.585 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.289 Prozent auf 13’779.77 Punkte an der Kurstafel, nach 13’740.10 Punkten am Vortag.
Der SMI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 13’770.36 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13’781.46 Punkten lag.
So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn sank der SMI bereits um 3.18 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, bewegte sich der SMI bei 14’575.25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, wies der SMI einen Stand von 13’529.65 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, lag der SMI noch bei 12’292.72 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4.03 Prozent. 14’669.51 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 12’053.51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Amrize (+ 1.22 Prozent auf 33.10 CHF), Sika (+ 0.81 Prozent auf 186.80 CHF), Logitech (+ 0.67 Prozent auf 81.04 CHF), Lonza (+ 0.64 Prozent auf 538.40 CHF) und UBS (+ 0.61 Prozent auf 44.22 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Partners Group (-0.73 Prozent auf 649.20 CHF), Swisscom (-0.15 Prozent auf 647.00 CHF), Geberit (-0.07 Prozent auf 546.80 CHF), Alcon (-0.04 Prozent auf 54.48 CHF) und Nestlé (+ 0.00 Prozent auf 77.74 CHF).
Welche SMI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im SMI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 218’012 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 293.078 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10.23 zu Buche schlagen. Mit 6.96 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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