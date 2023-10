SIX-Handel: SMI verbucht letztendlich Zuschläge

Der SMI kletterte im SIX-Handel zum Handelsende um 0.57 Prozent auf 10’382.19 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1.163 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SMI 0.525 Prozent höher bei 10’377.86 Punkten, nach 10’323.71 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 10’351.13 Punkte, das Tageshoch hingegen 10’411.19 Zähler.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wurde der SMI auf 10’963.50 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, mit 11’317.74 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, notierte der SMI bei 10’772.37 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 sank der Index bereits um 5.43 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11’616.37 Punkten. Bei 10’251.33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SMI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Roche (+ 1.49 Prozent auf 241.30 CHF), Novartis (+ 1.04 Prozent auf 84.63 CHF), Zurich Insurance (+ 0.90 Prozent auf 428.20 CHF), Swiss Re (+ 0.82 Prozent auf 98.18 CHF) und Swiss Life (+ 0.81 Prozent auf 574.40 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Givaudan (-1.26 Prozent auf 2’988.00 CHF), Lonza (-0.99 Prozent auf 311.50 CHF), Geberit (-0.45 Prozent auf 419.60 CHF), Sonova (-0.29 Prozent auf 208.90 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0.10 Prozent auf 29.93 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 3’727’959 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 264.426 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9.67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 6.45 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch