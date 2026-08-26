SIX-Handel: SMI startet mit Gewinnen

Um 09:11 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0.36 Prozent höher bei 14’577.09 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1.671 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0.158 Prozent fester bei 14’548.30 Punkten, nach 14’525.29 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14’534.91 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 14’577.16 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0.889 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, notierte der SMI bei 14’327.20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, erreichte der SMI einen Wert von 13’525.68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12’160.89 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 10.04 Prozent. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 14’669.51 Punkte. Bei 12’053.51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Amrize (+ 1.81 Prozent auf 35.95 CHF), Givaudan (+ 1.69 Prozent auf 3’377.00 CHF), UBS (+ 1.32) Prozent auf 43.79 CHF), Logitech (+ 1.04 Prozent auf 79.36 CHF) und Holcim (+ 1.01 Prozent auf 71.88 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Kühne + Nagel International (-1.13 Prozent auf 218.40 CHF), Lonza (-0.74 Prozent auf 589.40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.50 Prozent auf 79.22 CHF), Alcon (-0.37 Prozent auf 58.50 CHF) und Swisscom (-0.08 Prozent auf 640.50 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 271’276 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 314.377 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

SMI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10.72 erwartet. Mit 6.30 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch