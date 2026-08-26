Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’554 0.2%  SPI 20’437 0.1%  Dow 53’463.9 -0.2%  DAX 26’286 0.1%  Euro 0.9388 0.1%  EStoxx50 6’471 0.2%  Gold 4’620 0.6%  Bitcoin 63’333 -0.5%  Dollar 0.8055 0.1%  Öl 87.4 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Sunrise Communications138622040Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
VW-Aktie: Zukunftsstrategie gefordert
SF Urban-Aktie: Stabile Zahlen im Halbjahr
Alcon-Aktie: Millionen-Anleihe platziert
NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie springt an
Kräftiges Plus bei der Salesforce-Aktie nach deutlich besser als erwartetem Gewinn
Suche...

Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursentwicklung 26.08.2026 09:28:16

SIX-Handel: SMI startet mit Gewinnen

SIX-Handel: SMI startet mit Gewinnen

Der SMI bleibt auch derzeit auf Erholungskurs.

Holcim
73.70 CHF 3.77%
Kaufen Verkaufen

Um 09:11 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0.36 Prozent höher bei 14’577.09 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1.671 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0.158 Prozent fester bei 14’548.30 Punkten, nach 14’525.29 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14’534.91 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 14’577.16 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0.889 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, notierte der SMI bei 14’327.20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, erreichte der SMI einen Wert von 13’525.68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12’160.89 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 10.04 Prozent. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 14’669.51 Punkte. Bei 12’053.51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Amrize (+ 1.81 Prozent auf 35.95 CHF), Givaudan (+ 1.69 Prozent auf 3’377.00 CHF), UBS (+ 1.32) Prozent auf 43.79 CHF), Logitech (+ 1.04 Prozent auf 79.36 CHF) und Holcim (+ 1.01 Prozent auf 71.88 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Kühne + Nagel International (-1.13 Prozent auf 218.40 CHF), Lonza (-0.74 Prozent auf 589.40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.50 Prozent auf 79.22 CHF), Alcon (-0.37 Prozent auf 58.50 CHF) und Swisscom (-0.08 Prozent auf 640.50 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 271’276 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 314.377 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

SMI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10.72 erwartet. Mit 6.30 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2255 18.12.2026 154259391
Long 12.2833 18.09.2026 153255432
Long 737 18.12.2026 151874690
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.1667 18.06.2027 157230588
Short 737 18.09.2026 150613089
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.019 11.91 155268998
Long 11 6.60 156704921
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.6396 11.99 150389043
Short 11.6984 5.62 158464433
Short 22.3333 1.64 157689167
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -22.76 146215911
Long 8 -15.52 147182342
Long 12 -11.49 146536704
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen
SMI-Daten in Realtime
Alle SMI-Werte

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Holcim AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Holcim AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11.05.26 Holcim Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.04.26 Holcim Buy Deutsche Bank AG
10.04.26 Holcim Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.01.26 Holcim Outperform Bernstein Research
07.11.25 Holcim Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

26.08.26 SMI nimmt Allzeithoch ins Visier
26.08.26 Marktüberblick: Ölpreise unter Druck
26.08.26 Der «Burggraben» im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz
26.08.26 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Neue Long-Impulse?
25.08.26 Logo WHS Nvidia – kann der 5-Billionen-US-Dollar-Konzern einmal mehr überraschen?
25.08.26 Julius Bär: 11.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Deutsche Bank AG
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’190.89 19.37 S3CBQU
Short 15’477.42 13.97 SIBJOU
Short 16’061.65 8.97 SZB73U
SMI-Kurs: 14’554.31 26.08.2026 17:30:00
Long 13’995.24 19.76 SPBMIU
Long 13’681.71 13.97 SGBNXU
Long 13’076.90 8.86 SJBCVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

ABB am 26.08.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

DroneShield-Aktie sackt zweistellig ab: Halbjahresbericht enttäuscht
NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie springt an
Stadler-Aktie springt mit +22% auf Zweijahreshoch: Umsatz und Betriebsgewinn legen deutlich zu
NVIDIA Aktie News: NVIDIA fällt am Abend
Jeremy Grantham baut Depot um: GMO verkauft in Q2 Berkshire-Aktien - und schlägt bei Netflix zu
Siemens Energy-Aktie kaum verändert: Abspaltung der Dampfturbinen-Sparte läuft
Goldpreis: Hochspannung vor aktuellen Inflationsdaten
Wiederholt Druckenmiller seinen NVIDIA-Fehler bei der Micron-Aktie?
Home Depot Aktie News: Home Depot gewinnt am Vormittag an Fahrt
NVIDIA Aktie News: NVIDIA verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Top-Rankings

Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Paul Singers Hedgefonds Elliott Investment Management hat auch im zweiten Quartal 2026 zahlreich ...
Bildquelle: Thos Robinson/Getty Images for New York Times
Jeremy Grantham baut Depot um: GMO verkauft in Q2 Berkshire-Aktien - und schlägt bei Netflix zu
GMO, das Value-Haus von Jeremy Grantham, verdoppelt seine Wetten auf zwei umstrittene Tech-Werte ...
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
Die von Bill und Melinda Gates gegründete Gates Foundation verwaltet ihr milliardenschweres Verm ...
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMI 14’554.31 0.20%